Делегация Афганистана прибыла в Казань

Делегация Афганистана во главе с вице-премьером прибыла в Казань

Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар приехал в Казань с делегацией из Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Афганистана в России.

«Делегация прибыла в Казань», — заявили в диппредставительстве.

В состав делегации, как сообщил РИА Новости глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.

2 мая спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявлял, что делегации России и Афганистана обсудят в мае на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани перспективы сотрудничества в разработке полезных ископаемых на афганской территории и использования потенциала страны для транзита российских энергоресурсов в Азию.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в России, который действовал с 2003 года. Однако в списке террористических организаций ФСБ РФ талибы остались.

Комментируя это решение, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власть талибов в Афганистане — это реальность, с которой надо считаться.

Ранее Москва повысила уровень представительства Афганистана в России до посла.