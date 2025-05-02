Россия и Афганистан на форуме в Казани обсудят транзит энергоресурсов

Представители России и Афганистана обсудят в мае на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани перспективы сотрудничества в разработке полезных ископаемых на афганской территории и использования потенциала страны для транзита российских энергоресурсов в Азию. Об этом сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, российско-афганский деловой форум станет площадкой по поиску форм и направлений сотрудничества в конкретных областях, в частности в разработке афганских полезных ископаемых, использовании потенциала Афганистана по транзиту товаров и энергоресурсов из Центральной в Южную Азию, например в рамках таких проектов, как газопровод ТАПИ и линия электропередачи CASA-1000».

Как сообщал ТАСС, Афганистан направит на форум «Россия — Исламский мир» крупную и представительную делегацию министерского уровня для обсуждения проектов в сфере торговли, сельского хозяйства и энергетики.

Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия - исламский мир: KazanForum» состоится в период с 13 по 18 мая в Казани.

Ранее Москва повысила уровень представительства Афганистана в России до посла. Чиновники исламского эмирата приветствовали этот шаг.