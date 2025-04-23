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Россия повысила уровень представительства Афганистана до посла

МИД: уровень представительства Афганистана в РФ повысили до посла
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Алексей Куденко/РИА Новости

Россия повысила уровень дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД РФ.

По данным ведомства, 23 апреля посол в Кабуле Дмитрий Жирнов и спецпредставитель по Афганистану Замир Кабулов встретились с главами МИД и МВД исламского эмирата.

«Представители афганского руководства были проинформированы о том, что <...> российской стороной принято решение о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла», — рассказали в МИД РФ.

Отмечается, что афганские министры поблагодарили Москву за этот шаг.

До этого стало известно, что Кабул скоро представит РФ дипломата, который станет послом Афганистана в Москве.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В «Талибане» приветствовали это решение.

Ранее в МИД заявили о желании Запада вернуться в «афганскую игру».

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