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Юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в июне

Юрист Георгиева: в июне повышенную зарплату получат те, кто работают в праздник
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Depositphotos

Повышенную оплату труда в июне могут получить те россияне, которые будут работать в праздничные дни. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева в беседе с агентством «Прайм».

Работники производств, которые не могут остановить свою деятельность, получат оплату за свой труд не меньше, чем по двойному тарифу, отметила она.

Работники, труд которых оплачивается по дневным или часовым тарифным ставкам, получат оплату в размере не менее двойной дневной или часовой ставки, добавила юрист.

12 мая директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что в июне россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием Дня России и переносом выходного с 8 марта на 13 июня. Следующие длительные выходные будут с 12 по 15 июня, уточнила она. По словам эксперта, они связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня был перенесен с 8 марта в соответствии с постановлением правительства РФ.

Санина также обратила внимание, что следующая короткая рабочая неделя продлится три дня — с 9 по 11 июня. При этом рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час, отметила она.

Ранее в Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками.

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