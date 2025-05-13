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Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска летом 2025 года

Специалист Санина: июль – самый выгодный месяц для отпуска летом 2025 года
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Shutterstock

Этим летом выгоднее всего брать отпуск в июле – в этом месяце много рабочих дней. Наименее выгодным для отдыха является июнь, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Чем меньше [рабочих дней] в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период», — пояснила специалист.

От числа рабочих дней в месяце и количества выходных размер зарплаты на окладе не меняется, но при этом стоимость каждого рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Так, если в месяце мало рабочих дней, то стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, а значит уходить в отпуск в это время невыгодно. В то же время чем больше рабочих дней в месяце, тем более выгодно планировать на него отпуск, заключила Санина.

Напомним, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин отмечал, что часть граждан имеют право взять дополнительный оплачиваемый отпуск помимо положенных по законодательству 28 календарных дней. На него имеют право, к примеру, педагоги и медработники, мужья женщин, которые находятся в декрете, почетные доноры, ветераны боевых действий, многодетные родители.

Ранее россияне рассказали, куда собираются в отпуск летом.

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