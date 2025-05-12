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Россиянам рассказали о ближайших длинных выходных

Россиян ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня России в июне
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Mos.ru

В июне россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием Дня России и переносом выходного с 8 марта на 13 июня. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Следующие длительные выходные с 12 по 15 июня связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства РФ», — сказала она.

По словам эксперта, следующая короткая рабочая неделя продлится всего три дня — с 9 по 11 июня. При этом рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час, отметила она.

До этого РИА Новости сообщило со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip, что в майские праздники большинство российских туристов предпочли путешествовать по России, при этом популярность Ярославля значительно возросла. В то же время треть отдыхающих выбрала заграницу, с увеличением интереса к Дубаю.

Ранее россиянам объяснили, почему дни между майскими праздниками не сделали выходными.

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