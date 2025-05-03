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В Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

Депутат ГД Антропенко: есть смысл зафиксировать праздничные дни с 1 по 9 мая
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Shutterstock

Дни с 1 по 9 мая стоит сделать выходными без перерыва на несколько рабочих дней. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).

«Граждане спокойно смогут подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках», — сказал собеседник агентства.

Парламентарий отметил, что перерыв посередине праздников не позволяет гражданам полноценно отдохнуть, так как много времени тратится на дорогу.

Также депутат отметил, что некоторые сотрудники отпрашиваются у работодателя, что может доставлять дискомфорт обеим сторонам.

Кроме того, по мнению Антропенко, если убрать перерыв «между майскими», то это также пойдет на пользу как школьникам, так и студентам, особенно тем, кого ожидают предстоящие экзамены.

Майские праздники — долгожданное время, когда можно полноценно отдохнуть, не оформляя длинный отпуск. В текущем году выходные дни распределены на два блока по четыре дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая​. Многие россияне предпочитают провести эти мини-каникулы не дома. «Газета.Ru» собрала 10 лучших направлений для поездок на майские, которые подарят яркие эмоции без колоссальных затрат.

Ранее заболевшим в майские праздники объяснили, нужно ли открывать больничный.

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