Алиханов рассказал о взаиморасчетах России и Египта

Алиханов: около 40% расчетов России и Египта проходит не в долларах или евро

Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, заявил руководитель министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что в расчетах между Россией и Египтом «есть еще над чем работать».

Алиханов подчеркнул, что Москва надеется на проведение консультаций центральных банков двух государств, в результате которых удастся повысить долю национальных валют во взаимных расчетах и уйти от зависимости от евро и доллара.

До этого канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщила, что в ходе его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве обсуждалась перспектива наращивания туристического потока из России на египетские курорты.

Также президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что связи между Каиром и Москвой имеют стратегический характер, что подтверждается его визитом в Россию.

Ранее Путин и ас-Сиси обсудили строительство АЭС и промзону России в Египте.