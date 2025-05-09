Украинская теннисистка пожала руку сменившей гражданство россиянке

Украинская теннисистка Марта Костюк пожала руку сменившей гражданство на австралийское Дарье Касаткиной после матча на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме.

Встреча, которая продолжалась 1 час 28 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки. За это время Костюк выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из шести. В активе Касаткиной нет эйсов, пять двойных ошибок, а также она реализовала три брейк-поинта из девяти.

Следующей соперницей Костюк станет Лейла Фернандес из Канады, которая обыграла хорватку Антонию Рузич.

О решении экс-россиянки Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткину назвали обозленным человеком.