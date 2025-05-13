Путин поручил ужесточить меры от уклоняющихся от налогов

Президент России Владимир Путин предложил министру финансов РФ Антону Силуанову вместе с коллегами проработать более жесткие меры против компаний общественного питания, которые уклоняются от налогов. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

«Такие, чтобы они, конечно, там никого за это на 20 лет, 25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными, эффективными», — сказал Путин.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее рассказал, что российские компании смогут сократить налог на прибыль, участвуя в программах долгосрочных сбережений (ПДС) своих сотрудников. По его словам, инициатива также поможет компаниям конкурировать за кадры, расширяя социальные пакеты. Налоговые льготы для бизнеса, предложенные Владимиром Путиным в 2024 году, одобрены правительством и могут заработать с 2026 года.

Ранее правительство РФ продлило на год отсрочку по налогам для бизнеса в одном регионе.