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Бизнес получит налоговые льготы за софинансирование пенсионных накоплений сотрудников

«Известия»: бизнес сможет экономить на налогах, вкладывая в пенсии сотрудников
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Максим Блинов/РИА Новости

Российские компании смогут сократить налог на прибыль, участвуя в программах долгосрочных сбережений (ПДС) своих сотрудников. Налоговые льготы для бизнеса, предложенные Владимиром Путиным в 2024 году, одобрены правительством и могут заработать с 2026 года, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям».

Работодатели смогут направлять до 12% от фонда оплаты труда на софинансирование ПДС, уменьшая налогооблагаемую базу. Взносы сверх лимита не будут учитываться. Например, при коэффициенте 1:1 компания добавит 36 тыс. рублей, если сотрудник вносит столько же для получения господдержки. Программа ПДС позволяет гражданам копить через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), получая до 36 тыс. рублей государственных субсидий ежегодно в первые 10 лет. Дополнительно предусмотрен налоговый вычет для физлиц — до 52 тыс. рублей при вложении 400 тыс. рублей в год.

К апрелю 2025 года россияне заключили 4,1 млн договоров ПДС на сумму 300 млрд рублей.

«Льготы ускорят рост числа участников и объемов вложений. Для бизнеса — это экономия на налогах», — отметил Руслан Вестеровский из Сбербанка.

По его словам, инициатива также поможет компаниям конкурировать за кадры, расширяя социальные пакеты.

Программа ПДС позиционируется как альтернатива традиционной пенсионной системе. С 2023 года государство софинансирует взносы граждан, а с 2026 года к поддержке подключатся работодатели. Эксперты подчеркивают необходимость просветительской работы, чтобы сотрудники понимали преимущества долгосрочных накоплений.

Ранее была утверждена стратегия действий в интересах граждан старшего поколения.

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