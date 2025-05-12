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Правительство РФ продлило на год отсрочку по налогам для бизнеса в одном регионе

Кабмин РФ продлил на год налоговую отсрочку для бизнеса в Курской области
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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Правительство России продлило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей в Курской области еще на год. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026 год с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще 1 года - равными частями ежемесячно», — говорится в сообщении Правительства.

Данная мера, как уточняется, распространяется на основателей бизнеса и компании, работающие на приграничных территориях Курской области и территориях региона, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении. Также это касается обособленных подразделений этих фирм, а еще индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с сельским хозяйством.

В кабмине отметили, что благодаря этому у предпринимателей появится возможность использовать оборотные средства для производства и оплаты труда работников.

Ранее в Кремле заявили, что Путину хорошо известно о проблемах жителей приграничных регионов.

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