Путин указал на рост ВВП РФ

Путин: мы добились значимого роста ВВП за 2024 год до 4,3%

Президент России Владимир Путин указал на значимость корректировки оценки роста ВВП за 2024 год до 4,3%. Об этом он заявил во время встречи с членами «Деловой России», передает ТАСС.

«Несмотря на все сложности и на так называемое внешнее давление, все-таки в позапрошлом году мы добились значимого роста <...> для нашей страны и для мировой экономики. В позапрошлом году 4,1% роста ВВП, а в прошлом году — 4,3%», — сказал Путин.

До этого правительство России внесло в Госдуму пакет поправок к закону о федеральном бюджете на трехлетний период, предусматривающий увеличение дефицита бюджета в 2025 году с 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,7%.

6 мая глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство потратит 447 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета в 2025 году. По его словам, увеличение дефицита бюджета не связано с какими-либо новыми заимствованиями.

Ранее Путин спрогнозировал динамику роста ВВП России в 2025 году.