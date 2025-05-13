Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин указал на рост ВВП РФ

Путин: мы добились значимого роста ВВП за 2024 год до 4,3%
close
Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин указал на значимость корректировки оценки роста ВВП за 2024 год до 4,3%. Об этом он заявил во время встречи с членами «Деловой России», передает ТАСС.

«Несмотря на все сложности и на так называемое внешнее давление, все-таки в позапрошлом году мы добились значимого роста <...> для нашей страны и для мировой экономики. В позапрошлом году 4,1% роста ВВП, а в прошлом году — 4,3%», — сказал Путин.

До этого правительство России внесло в Госдуму пакет поправок к закону о федеральном бюджете на трехлетний период, предусматривающий увеличение дефицита бюджета в 2025 году с 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,7%.

6 мая глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство потратит 447 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета в 2025 году. По его словам, увеличение дефицита бюджета не связано с какими-либо новыми заимствованиями.

Ранее Путин спрогнозировал динамику роста ВВП России в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами