Путин спрогнозировал динамику роста ВВП России в 2025 году

Путин: динамика роста ВВП России в текущем году будет ниже 2024 года

Динамика роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году будет ниже, чем в 2024 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля.

«Мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени «мягкой посадке»», — отметил глава государства.

По его словам, цель состоит в том, чтобы сохранить макроэкономические показатели и побороть инфляцию.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил 200 трлн рублей, что стало рекордом. Он добавил, что по итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста были еще выше — 4,5%. Мишустин в связи с этим подчеркнул, что РФ успешно справилась с санкциями.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что положительная динамика является следствием отсутствия длительных спадов и непрерывного наращивания объемов ВВП в последние годы.

Ранее Путин оценил состояние российской экономики.