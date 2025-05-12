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В Госдуму внесли поправки об увеличении дефицита федерального бюджета

Кабмин внес в Госдуму поправки об увеличении дефицита бюджета с 0,5% до 1,7% ВВП
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Владимир Баранов/РИА Новости

Правительство России внесло в Госдуму пакет поправок к закону о федеральном бюджете на трехлетний период, предусматривающий увеличение дефицита бюджета в 2025 году с 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,7%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития на 2025 год. При этом показатели планового периода 2026-2027 годов не меняются. Согласно прогнозу, объем ВВП вырастет с 214,58 до 221,86 трлн рублей, а уровень инфляции — с 4,5% до 7,6%.

Согласно документу, дефицит бюджета предлагается увеличить более чем втрое — с текущих 1,173 трлн рублей до 3,792 трлн рублей.

6 мая глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство потратит 447 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета в 2025 году. По его словам, увеличение дефицита бюджета не связано с какими-либо новыми заимствованиями.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ может недополучить 477 млрд рублей от продажи углеводородов в 2025 году.

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