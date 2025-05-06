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В Минфине РФ анонсировали трату денег из ФНБ для покрытия дефицита бюджета

Силуанов: на покрытие дефицита бюджета РФ потратят 447 млрд рублей из ФНБ
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ потратит 447 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть дефицит федерального бюджета в 2025 году. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал глава ведомства Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

По его словам, увеличение дефицита бюджета не связано с какими-либо новыми заимствованиями. Данная ситуация является результатом сокращения объема нефтегазовых доходов, пояснил специалист.

«Если вы помните, Фонд национального благосостояния должен был <...> пополниться, <...> сейчас мы не только не пополним ФНБ, а даже по тем прогнозным расчетам залезем на него на 447 млрд рублей», — сказал министр финансов РФ.

Как отметил Силуанов, за первые три месяца текущего года ФНБ был увеличен на сумму более 200 млрд рублей.

«В целом по году рассчитываем на то, что <...> используем средства ФНБ на 447 млрд рублей. Никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста нефтегазовых доходов не предполагается», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что это означает, что объем заимствований на рынке также не будет увеличен.

Кроме того, глава ведомства высказался о расходах федерального бюджета в 2025 году. Силуанов рассказал, что этот показатель составит около 42,2 трлн рублей.

Ранее в Минфине РФ предложили пересмотреть бюджетное правило для минимизации рисков из-за торговых войн.

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