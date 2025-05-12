Курс доллара вырос к мировым валютам после договоренности США и Китая

Стоимость доллара к мировым валютам выросла минимум на 1% в понедельник утром после того, как США и Китай объявили о договоренности взаимно снизить пошлины. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 11:03 мск курс евро к доллару снижался на 1,19%, до $1,1114 с уровня прошлого закрытия в $1,1248 за евро. Курс американской валюты к иене увеличивался на 1,73%, до 147,87 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,36 иены за доллар. Индекс доллара также показывал рост на 1,26%, до 101,6 пункта.

12 мая в министерстве коммерции КНР сообщили, что Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% дополнительных тарифов.

8 мая газета New York Post писала со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает возможность объявить о снижении таможенных сборов на импорт из Китая до 50%. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию о планах одностороннего снижения пошлин на китайские товары.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.