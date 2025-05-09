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Трамп не намерен в одностороннем порядке сокращать пошлины на китайский импорт

Белый дом: Трамп не намерен в одностороннем порядке снижать пошлины против КНР
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Jonathan Ernst/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа опровергла информацию о планах одностороннего снижения пошлин на китайские товары. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что текущая позиция Вашингтона остается неизменной, передает РИА Новости.

«Президент не намерен в одностороннем порядке сокращать тарифы в отношении Китая», — сказала она.

8 мая The New York Post сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает возможность объявить о снижении таможенных сборов на импорт из Китая до 50%.

До этого Евросоюз пригрозил ввести пошлины против американской продукции на сумму в €95 млрд. В Европе уже начали консультации по конкретному списку товаров. Прежде всего, речь идет о промышленной и сельскохозяйственной продукции из США. В Еврокомиссии отметили, что контрмеры применят, если переговоры не приведут к отмене американских пошлин.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.

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