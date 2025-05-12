США и КНР отменят более 100% дополнительных тарифов

Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% дополнительных тарифов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

Отмечается, что Вашингтон планирует отменить в общей сложности 91% тарифов, введенных на китайские товары. Также будет изменен 34-процентный тариф, введенный на китайские товары. Из 34% 24 процентных пункта тарифа будут приостановлены на 90 дней, а оставшийся тариф в размере 10% будет сохранен.

Также Китай отменит в общей сложности 91% своих ответных пошлин на товары США.

«В ответ на ответные пошлины США в размере 34% Китай приостановит действие пошлин на 90 дней в размере 24 процентных пункта и сохранит оставшиеся 10%», — говорится в сообщении.

До этого торговый представитель США Джеймисон Грир в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Женеве заявлял, что взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%.

10 мая министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир провели переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками в Женеве для разрешения ситуации с тарифами.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.