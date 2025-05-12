Торгпред США заявил, что взаимные пошлины с Китаем снизятся до 10%

Торгпред Грир: США и Китай снизят пошлины до 10% после переговоров в Женеве

Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% после переговоров в Женеве. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в ходе пресс-конференции по итогам встречи, передает РИА Новости.

«На этих выходных мы явно пришли к соглашению, основанному на взаимном уважении», — заявил он.

По словам Грира, соглашение подразумевает, что взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США сразу, китайская сторона сначала снизит до 15%, а затем уменьшит их также до 10% и отменит принятые контрмеры.

До этого министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир провели переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками в Женеве для разрешения ситуации с тарифами.

9 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНР могут заключить «справедливую» сделку по торговле между странами.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.