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Торгпред США заявил, что взаимные пошлины с Китаем снизятся до 10%

Торгпред Грир: США и Китай снизят пошлины до 10% после переговоров в Женеве
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Global Look Press

Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% после переговоров в Женеве. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в ходе пресс-конференции по итогам встречи, передает РИА Новости.

«На этих выходных мы явно пришли к соглашению, основанному на взаимном уважении», — заявил он.

По словам Грира, соглашение подразумевает, что взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США сразу, китайская сторона сначала снизит до 15%, а затем уменьшит их также до 10% и отменит принятые контрмеры.

До этого министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир провели переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками в Женеве для разрешения ситуации с тарифами.

9 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНР могут заключить «справедливую» сделку по торговле между странами.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.

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