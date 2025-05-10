В Швейцарии начались переговоры по тарифам между официальными лицами США и Китая

Представители США и КНР начали переговоры по теме тарифов в Женеве

Министр финансов США и главный торговый переговорщик Америки начали переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками в Швейцарии для разрешения ситуации с тарифами. Об этом сообщило Китайское информационное агентство Синьхуа, передает Associated Press.

«Министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир начали встречи в Женеве с китайской делегацией во главе с вице-премьером Хэ Лифэном», — говорится в сообщении.

Дипломаты с обеих сторон также подтвердили начало переговоров. Точное место встречи они не сообщали.

Кортеж из черных автомобилей и фургонов был замечен покидающим дом посла Швейцарии в ООН. Стороны встречались около двух часов, прежде чем отправиться на заранее оговоренный обед, отмечает агентство.

Перспективы крупного прорыва кажутся туманными, однако есть надежда, что США и КНР сократят огромные тарифы, которые они наложили на товары друг друга, подчеркивает AP.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп не намерен в одностороннем порядке снижать пошлины.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.