Экономист оценил перспективу замены доллара криптовалютой

На фоне роста роли криптовалюты эксперты прогнозируют, что в будущем биткоин может стать новой мировой резервной валютой, заменив доллар. Однако в большей степени все, что касается крипты – это не реальная картина, а про спекуляции и хайповость, считает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Скалкин. При этом используемая сегодня денежная система действительно устарела, заявил он в эфире Общественной Службы Новостей.

«Денежная система, которой мы пользуемся до сих пор, давно устарела. Фактически мы повторяем то, что делали рыцари-тамплиеры в XII веке, когда перевозили мешочки с золотом из Парижа в Венецию. Сейчас мы делаем тоже самое, только используем цифровые образы денег», — считает специалист.

По его мнению, новая концепция заключается в размещении актива в определенной базе данных, после чего определенному человеку дают права на его использование. Это суть технологии блокчейна. Однако для обычных пользователей все это остается не более, чем новым способом расчета и поддержания функции денег, просто в другой форме, отметил экономист. он напомнил, что, по данным платформы Binance Square, топ-10 крупнейших криптовалют на минувшей неделе показали отрицательную динамику.

Напомним, до этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предлагает запретить расчеты криптовалютами вне экспериментального режима. При этом она отметила, что ЦБ даст возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюты на российском рынке.

Ранее россиянам дали советы, как обезопасить инвестиции в цифровую валюту.