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ЦБ предлагает запретить расчеты криптовалютами вне экспериментального режима

Набиуллина: ЦБ предлагает запретить расчеты криптовалютами вне эксперимента
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Depositphotos

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что регулятор предлагает запретить расчеты криптовалютами вне экспериментального режима. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы считаем, что это очень волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций», — отметила она.

При этом Набиуллина отметила, что ЦБ даст возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюты на российском рынке.

«Мы при этом остаемся при старой позиции, что нельзя допускать криптовалюту в качестве платежного средства», — добавила глава ЦБ, отметив, что регулятор считает нужным запретить расчеты в криптовалютах вне экспериментального режима.

12 марта Центробанк России предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального режима.

Ранее в Т-банке предупредили, как можно попасть в базу мошенников ЦБ из-за криптовалюты.

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