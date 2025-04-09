Эксперт выразила беспокойство по поводу крупных вложений граждан в криптовалюту

Вложения граждан в криптовалюту, достигшие уже в 10 трлн рублей, говорят, что без регулирования этой сферы уже не обойтись Такое мнение выразила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева на форуме «‎Противодействие коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: взаимодействие систем в современном правопорядке», ее цитирует ТАСС.

«На данный момент регулирование здесь минимальное, хотя в юридическую повестку это уже вошло», — сказала она.

Хабриева напомнила, что в 2023 году суды рассмотрели уже более 2,5 тыс. дел, где фигурировала криптовалюта. По мнению эксперта, российские власти должны предвосхищать риски для личности, общества, государства и бизнеса.

По словам Хабриевой, процесс регулирования сферы уже развивается, на данный момент существуют технологии для криптовалютного мониторинга — блокчейн-аналитика, платформенный сервис. Однако правовые границы еще не определены.

8 апреля экономист Владимир Скалкин заявил, что на фоне роста роли криптовалюты эксперты прогнозируют, что в будущем биткоин может стать новой мировой резервной валютой, заменив доллар. Однако в большей степени все, что касается крипты, – это не реальная картина, а спекуляции и хайповость.

Ранее россиянам дали советы, как обезопасить инвестиции в цифровую валюту.