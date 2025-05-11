На восстановление курского приграничья выделят федеральные средства

На восстановление приграничья Курской области направят средства из федерального бюджета. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Средства из федерального бюджета будут необходимые выделены», — отметил он.

Хуснуллин рассказал, что планы по восстановлению курского приграничья уже намечены. К работе приступят после того, как позволит оперативная обстановка и пройдет разминирование территории.

6 мая Хуснуллин заявил, что по поручению президента страны Владимира Путина посетил Курскую область. По его словам, он побывал в городе Судже и селе Большом Солдатском. При этом Хуснуллина сопровождал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Вице-премьер рассказал, что в настоящее время власти формируют бюджет для восстановления поврежденных домов и объектов инфраструктуры. В связи с этим они с Хинштейном наметили план предстоящих работ на территории региона.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о завершении операции по освобождению Курской области. Позже президент РФ заявил, что остатки бойцов украинских войск прячутся «по щелям и в подвалах» на территории региона и просят командование об эвакуации.

Ранее в Кремле заявили, что Путину хорошо известно о проблемах жителей приграничных регионов.