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Песков заявил, что Путину известно о тяготах жителей приграничья

Песков: Путин хорошо знает о проблемах жителей приграничных регионов
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Президенту РФ Владимиру Путину хорошо известно о тяготах и проблемах, с которыми столкнулись жители граничащих с Украиной регионов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он прокомментировал ситуацию, выступая с лекцией на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Как сказал Песков, людям в приграничных регионах приходится очень тяжело. Сейчас они испытывают все тяготы вооруженного конфликта с Украиной.

«Наш президент это очень хорошо знает. И вы знаете, что это главный приоритет в его работе — забота об этих людях», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что жители граничащих с Украиной регионов проявляют настоящий героизм. По этой причине они заслуживают восхищения и самой высокой оценки со стороны соотечественников.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил главе государства о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. В свою очередь, Путин выразил уверенность, что благодаря этому у российских войск появились возможности для успешных действий на других участках фронта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как освобождение Курской области может повлиять на переговоры об урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.

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