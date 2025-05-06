Вице-премьер РФ Хуснуллин по поручению Путина посетил Курскую область

Хуснуллин и Хинштейн побывали в Судже и Большом Солдатском в Курской области

Заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин заявил, что по поручению президента страны Владимира Путина посетил Курскую область. Пост с соответствующим содержанием чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, он побывал в городе Судже и селе Большом Солдатском. При этом Марата Хуснуллина сопровождал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Оценили обстановку. Обсудили, как идет работа по подготовке к восстановлению территорий», — говорится в заявлении.

Чиновник рассказал, что в настоящее время власти формируют бюджет для восстановления поврежденных домов и объектов инфраструктуры. В связи с этим они с Хинштейном наметили план предстоящих работ на территории региона.

В конце Хуснуллин выразил благодарность главе государства за его постоянное внимание к ситуации в Курской области. Также он поблагодарил российских военнослужащих, участвовавших в операции по освобождению региона.

«Теперь наша задача — максимально быстро приступить к восстановлению», — добавил чиновник.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о завершении операции по освобождению Курской области. Позже президент РФ заявил, что остатки бойцов украинских войск прячутся «по щелям и в подвалах» на территории региона и просят командование об эвакуации.

Ранее в Кремле заявили, что Путину хорошо известно о проблемах жителей приграничных регионов.