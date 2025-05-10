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Российская компания может построить крупный ветропарк во Вьетнаме

«Зарубежнефть» может построить ветропарк мощностью до 1 ГВт во Вьетнаме
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Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Российская компания «Зарубежнефть» может построить морской ветропарк мощностью до 1 ГВт во Вьетнаме. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Ожидается, что объект будет построен на юго-востоке Вьетнама.

Соответствующее заявление было сделано российским лидером после встречи с приехавшим в Москву президентом Вьетнама То Ламом. Ожидается, что во время визита вьетнамской делегации в РФ будет подписано более 20 соглашений.

До этого ученые оценили надежность солнечных и ветровых электростанций при плохой погоде.

Согласно результатам исследований, отключения электроэнергии в районах с ветровыми и солнечными электростанциями зачастую были менее серьезными по сравнению с блэкаутами в местах, зависевших от традиционных методов генерации.

Ранее сообщалось, что Китай строит солнечные и ветровые электростанции, сокращая количество угольных.

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