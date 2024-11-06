Ученые оценили надежность солнечных и ветровых электростанций при плохой погоде

Американские ученые из Университета Теннесси изучили уязвимость систем возобновляемой энергии при неблагоприятных погодных условиях, а также степень их ответственности при масштабных отключениях электроэнергии (блэкаутах). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Energy (NatEnergy).

Команда изучила данные, собранные во время 2156 реальных событий массового отключения электроэнергии, а также данные о погоде, зарегистрированные в 278 городах в 48 штатах США за 20-летний период (с 2001 по 2020 год).

Затем исследователи проанализировали погоду в пострадавших регионах, а также информацию, имеющую отношение к развертыванию ветровых и солнечных энергетических систем в этих областях.

Выводы показали, что системы, полагающиеся на возобновляемую энергию, на самом деле не более уязвимы к отключению электроэнергии во время неблагоприятных погодных явлений по сравнению с традиционной энергетикой.

Согласно результатам, отключения электроэнергии в районах с ветровыми и солнечными электростанциями зачастую были менее серьезными по сравнению с блэкаутами в местах, зависевших от традиционных методов генерации.

Ранее российские ученые объявили о прорыве в развитии технологий возобновляемой энергетики.