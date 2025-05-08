Путин поддержал создание в России китайских производств

Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных компетенций на свою территорию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире.

Делегация КНР во главе с председателем Си Цзиньпином прибыла в Москву 7 мая.

Переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа. После них планировалась неформальная часть — официальный завтрак и беседа за чаем.

В апреле сообщалось, что Россию в текущем году могут покинуть до 10 автобрендов из Китая — дилеры стали отказываться от работы с убыточными компаниями, которые не могут продать больше 20 машин. Это приведет к рекордному падению продаж китайских авто на отечественном рынке, а также массовым увольнениям персонала, рассуждают эксперты. Каким брендам из КНР повезло меньше всего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в таксопарках пожаловались на качество китайских машин.