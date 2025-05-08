Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поддержал создание в России китайских производств

Путин: Москва приветствует создание китайских производств на территории России
close
Александр Кряжев/фото-хост агентство РИА Новости

Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных компетенций на свою территорию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире.

Делегация КНР во главе с председателем Си Цзиньпином прибыла в Москву 7 мая.

Переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа. После них планировалась неформальная часть — официальный завтрак и беседа за чаем.

В апреле сообщалось, что Россию в текущем году могут покинуть до 10 автобрендов из Китая — дилеры стали отказываться от работы с убыточными компаниями, которые не могут продать больше 20 машин. Это приведет к рекордному падению продаж китайских авто на отечественном рынке, а также массовым увольнениям персонала, рассуждают эксперты. Каким брендам из КНР повезло меньше всего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в таксопарках пожаловались на качество китайских машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами