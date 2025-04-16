Россию могут покинуть до 10 автобрендов из Китая. Кто в этом списке?

«Ъ»: до конца года Россию планируют покинуть до 10 автобрендов из КНР

Россию в 2025 году покинут до 10 автобрендов из Китая — дилеры стали отказываться от работы с убыточными компаниями, которые не могут продать больше 20 машин. Это приведет к рекордному падению продаж китайских авто на отечественном рынке и массовым увольнениям персонала, говорят эксперты. Каким брендам из КНР повезло меньше всего — в материале «Газеты.Ru».

В 2025 году Россию покинут до десяти невостребованных автобрендов из Китая, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов и дилеров.

Основная причина — низкий уровень продаж, что влечет за собой уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз, пишет издание. Число нахлынувших на российский рынок китайских марок превысило его возможности.

По словам экспертов, проблемы с затовариванием складов, высокими ставками кредитования и незначительной потребительской активностью приведут к неминуемому уходу из страны таких марок, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

close Автомобиль Livan X6PRO Сергей Бобылев/РИА Новости

Так, согласно данным «Газпромбанк Автолизинга», в первом квартале 2025 года уже закрылось 213 шоурумов китайских брендов — это в 3,2 раза больше в сравнении с 2024 годом. Причина в том, что китайские компании стали массово терять инвесторов. Больше всего автосалонов закрыли производители марок Bestune, Kaiyi и DFM .

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При этом в топ-10 брендов по числу прекративших работу салонов впервые вошли марки Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto .

Кто под ударом

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что российские дилеры стали отказываться от продления контрактов с китайскими брендами, работающими в убыток, речь идет о компаниях с чрезвычайно низкими продажами.

«Если продажи на одного дилера составляют менее 20 машин в месяц , там экономического эффекта точно нет», — заявил экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и основатель «Автомаркетолога» Олег Мосеев.

Согласно его данным, в первом полугодии 2024 года порядка 20 машин на одного дилера продавали автокомпании Kaiyi (производится на «Автоторе» и входит в Chery), Skywell, SWM, Haima и VGV. При этом «Ъ» подчеркивает:

бренд Skywell уже покинул российский рынок — дилеры не продлили с ним контракт.

В течение 2025 года китайские бренды будут покидать Россию, в том числе и по политическим причинам, чтобы снизить санкционные риски, заявил замгендиректора автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев. Однако после официального ухода с рынка компании могут использовать для дистрибуции все тех же автомобилей маскировочный бренд, пояснил он.

close Автомобиль SWM G01 китайской компании Shineray Михаил Голенков/РИА Новости

В январе директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил в разговоре с «Прайм», что все эти факторы приведут к тому, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его прогнозам, продажи новых машин просядут на 15–17% в годовом выражении. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на некоторые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, а это приводит к убыткам.

Людей уволят

Вместе с падением продаж на рынке последует увольнение персонала, заявил автоэксперт Сергей Цыганов. Серьезные сокращения стоит ожидать в дилерских холдингах, решивших закрыть убыточные автосалоны. Каждый такой центр — это минус 30–50, а то и 100 человек, которые сразу выходят на рынок труда.

Уже сейчас сокращения могли затронуть специалистов, которые работали неофициально или полуофициально.

close Автомобиль Bestune T90 Bestune

«Логика простая: чем ниже продажи машин, тем меньше нужно людей, которые реализуют их объем. Это касается всей цепочки — от производства до послепродажного обслуживания машин. На всех этапах будет спад», — предупредил Цыганов.

Шанс еще есть

Тем не менее ставить крест на всех невостребованных брендах еще рано, заявил Олег Мосеев. По его словам, некоторые из них еще могут наладить работу в России, например, новички на рынке.

Также, несмотря на массовый отток, главные производители из Китая сохраняют лидерские позиции. Например, Chery продолжает возглавлять рейтинг с 206 действующими салонами, на втором месте идет Changan (200 локаций), а за ним — Geely (199 шоурумов).