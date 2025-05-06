В таксопарках пожаловались на качество китайских машин

В 2024 году количество ремонтов такси выросло в два раза, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику сервисов, которые выдают займы таксопаркам.

«В лидерах по запросам на внеплановый сервис китайские бренды и традиционные марки такси с большими пробегами. Из-за более частых ремонтов увеличились сроки простоя машин», — говорится в сообщении «Ъ».

По словам генерального директора Ivitech Артема Москалева, парк состоял из корейских и европейских автомобилей. Наблюдалась необходимость ремонта, но она не была так часто связана с заменой агрегатов. При пробеге 100-150 тыс. километров начали возникать проблемы у большого количества китайских машин.

Из-за более частых ремонтов увеличились сроки простоя автомобилей. Если прежде из ситуации выходили путем быстрой замены двигателя или коробки передач на новые, то для относительно новых машин из Китая в прошлом году выросло время доставки. Оно составляет от трех недель до нескольких месяцев.

До этого китайская сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг самых качественных машин на рынке КНР по итогам 2024 года. В нем оказались те марки, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о поломках и дефектах. Показателем качества автомобилей стали штрафные баллы: чем меньше этих баллов, тем качественнее автомобиль.

В топ-10 брендов с самыми качественными машинами по итогам прошлого года также вошли GAC Trumpchi (161 балл), GAC Aion (162 балла), Jetta (163 балла), Changan Nevo (167 баллов) и YangWang (170 баллов). Самый популярный бренд Китая и, по совместительству, прямой конкурент Tesla — BYD — получил 191 штрафной балл и занял лишь 26-е место.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит закон о локализации такси весной 2026 года.