Мосбиржа запустила инвестфонды под управлением блогеров

РБК: Мосбиржа запустит три инвестфонда под управлением блогеров

Маркетплейс для денег «Финуслуги» Московской биржи и УК «Альфа-Капитал» запустили продажу авторских фондов — паев открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ). Об этом сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

Мосбиржа стремится привлечь инвесторов на фоне высоких ставок, которые делают продукты с фиксированной доходностью. На данный момент для всех желающих доступны инвестиции в три авторских фонда. Минимальная сумма инвестиций составляет 100 рублей.

«Клиентам маркетплейса не нужно открывать брокерский счет, достаточно просто пополнить кошелек и купить понравившийся актив», — рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин.

Январь 2025 года ознаменовался рекордными инвестициями частных лиц в облигации на Московской бирже, достигнув отметки в 104 млрд рублей. Вложения в корпоративные облигации составили 80,2 млрд рублей, а в государственные (ОФЗ) и региональные облигации — 23,8 млрд рублей.

Ранее Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке.