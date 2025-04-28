Названы популярные ошибки, из-за которых россияне выгорают на работе

Выгорание — явление коварное, и сотрудники могут выгореть по многим причинам. Однако существуют личные ошибки сотрудников, которые могут значительно повысить риск выгорания даже самых стойких, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Здесенкова, акционер iConText Group, основатель лаборатории командных трансформаций ZDES.lab.

«Согласно исследованиям, в течение своей карьеры профессиональное выгорание испытали 43% российских работников. Основными факторами, вызывающими это состояние, респонденты назвали стрессовые ситуации, недостаток признания труда со стороны руководства и негативную атмосферу на рабочем месте. Согласно данным исследования аналитиков, пятая часть сотрудников продолжает находиться в состоянии выгорания», — объяснила она.

Первый принцип, ведущий к выгоранию, — контроль без причины. Избегайте постоянного контроля над всеми и каждым без необходимости. Это может свидетельствовать о недоверии, а длительное недоверие влечет за собой напряжение и риск выгорания.

Второй — переработки. Старайтесь избегать неконтролируемых переработок. Работая 24/7, вы подвергаете себя риску для здоровья и возможному выгоранию.

«Конфликты и интриги — если возникают конфликты и нездоровая конкуренция, это ведет к потере мотивации. Работайте над поддержанием позитивной атмосферы в коллективе. Потеря ориентиров — постарайтесь понять свои цели и цели компании. Неопределенность может демотивировать и способствовать выгоранию», — сказала эксперт.

Пятый — отсутствие результатов. Если вы видите длительное отсутствие результатов, обсудите с руководством возможные изменения стратегий и подходов.

Шестой — непрозрачность процессов. Прозрачность в рабочих процессах важна для доверия. Обсудите с руководством необходимость большей открытости.

Седьмой — анализ руководства. Оцените стиль руководства в вашей компании. Если он кажется деструктивным, подумайте о способах улучшения коммуникации и организации работы.

«Важным этапом здесь является понимание проблемы, осознание того, что вы в группе риска. И если вы преодолеете свое сопротивление и психологические защиты, то как разумный человек введете себе в привычку делать периодический персональный check up выгорания. Проходить тест раз в полгода не сложно, а вот понимать, где ты сейчас и держать на этом фокус и не перегорать — бесценно», — отметила она.

Необходимо повышать доверие и открытость в команде в целом.

«В нашей культуре не принято хвалить, а поддержка и искреннее (именно искреннее) признание очень помогают не редуцировать свои профессиональные достижения. Например, сыграть в «Супер-героя», где вы просите членов команды написать про себя то, чем они в вас восхищаются и потом сделать из этого в шуточной манере раз-два-три - это ты, и все показывают на супер-героя. Вы не поверите, сколько такая простая практика дарит позитива», — посоветовала эксперт.

Составьте свою ресурсную карту.

«Это самостоятельная практика, где вы сначала садитесь и выписываете все, что вам доставляет радость и удовольствие, все, что наполняет вас энергией и шкалируете от 1-10, сколько ресурса вам дает одна или другая активность. Есть карта? Значит, начинаем с ней работать. К сожалению, если мы что-то не поставим в календарь, то это место займется другими делами (важными, срочными, но не ресурсными). Важно перед каждой неделей задавать себе вопрос, что я сделаю для себя на этой неделе, что зарядит мою батарейку?» — отметила она.

Важно не ставить себе стандарты делать все только на пятерки: «3 — это тоже отметка». А чтобы быть успешным, достаточно стабильно решать задачи не идеально, а приемлемо хорошо — вот здесь и работаем со своим стандартом качества и с тем, кому и что мы должны.

«Часто мы концентрируемся только на конечном результате, забывая метрики прогресса. Это все равно, что постоянно вставать на весы, если хочешь похудеть и не контролировать при этом ни количество потребленных калорий, ни количество физической активности, которую мы делаем в течение дня», — заявила эксперт.

Важнейшим шагом предотвращения выгорания играет ваша личная осознанность, особенно в сложной ситуации важна открытая позиция, культура признания ошибок и общая атмосфера поддержки в команде, резюмировала эксперт.

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