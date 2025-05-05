Экономист объяснила, можно ли на самом деле жить на дивиденды в России

Экономист Романченко: жить в России на дивиденды — это не «вложил и забыл»

Жить на дивиденды в России — идея, которая звучит заманчиво, особенно в эпоху популяризации финансовой независимости. Но давайте разберем этот вопрос честно, без иллюзий и волшебных обещаний пассивного дохода. Миф о том, что достаточно один раз вложить деньги и потом всю жизнь не работать, действительно существует, но далек от реальности большинства россиян, объяснила в разговоре с «Газетой.Ru» Ольга Романченко, доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат технических наук.

«Можно ли жить на дивиденды в России? Однозначного ответа «можно» дать нельзя, ведь дивиденды по акциям российских компаний вы можете получить только, во-первых, когда компания заработает прибыль. А этому способствует развитие экономики в стране и мире, политика Центрального Банка и ключевая ставка, поддержка отрасли со стороны правительства РФ. А тормозить могут санкции, геополитическая обстановка и прочие внешние факторы», — сказала эксперт.

Во-вторых, даже если прибыль есть, компания может направить ее вовсе не на дивиденды, а на развитие бизнеса.

«Дивиденды — это не гарантированная пенсия. Компании могут в любой момент пересмотреть свою дивидендную политику, сократить выплаты или вовсе их отменить.

Если посмотреть на некоторые компании, например, банк, то он сообщил, что выплатит дивиденды за 2024 год. Размер дивиденда составит 34,84 рубля на акцию. При текущей цене в 312,5 рубля это около 11,4% доходности, довольно высокая цифра. Допустим, вы хотите получать хотя бы 50 тысяч рублей в месяц. Это 600 тысяч в год. При дивидендной доходности в 11,4% вам потребуется около 5,38 миллиона рублей стартового капитала — это 17 222 акции», — сказала она.

А если вы рассчитываете на 100 тысяч в месяц (1,2 млн в год), то уже нужно удвоить капитал — около 10,8 миллиона рублей. Согласитесь, такие суммы есть далеко не у всех.

«Надо понимать, что дивиденды — это только одна сторона возможной доходности. Есть еще и рост стоимости акций. Да, иногда акции растут, и можно заработать дополнительно. Но рынок может вести себя непредсказуемо. Акции могут упасть, выплаты могут сократиться и тогда весь «план» жизни на дивиденды рискует рухнуть», — сказала экономист.

Надо сказать, что акции — это высокорисковый инструмент. А сегодня можно получить до 20% годовых на менее рискованных вложениях, например, в облигациях, фондах ликвидности или даже вкладах. Это даст тот же пассивный доход, но с меньшими колебаниями.

«Важно понимать, что жить на дивиденды — это не «вложил и забыл». Это работа, анализировать портфель, отслеживать ситуацию на рынке, оценивать риски, перераспределять активы. То есть «пассивным» такой доход назвать можно весьма условно», — заявила эксперт.

А правильнее всего собрать сбалансированный портфель от низкорисковых инструментов до акций, исходя из вашего риск-профиля. Это поможет снизить риски и более стабильно прогнозировать доход.

«Чаще всего те, кто живут на дивиденды, — это люди с хорошим стартовым капиталом и высоким уровнем финансовой грамотности. Они не полагаются только на акции, а используют дивиденды как часть продуманной стратегии», — резюмировала экономист.

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