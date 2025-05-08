США и Великобритания могут заключить всеобъемлющий торговый пакт

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание всеобъемлющего торгового пакта после переговоров с Великобританией. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты предполагают, что по содержанию сделки можно будет судить о дальнейших планах американского лидера в его «глобальной торговой войне». По словам Трампа, то, что соглашение с Великобританией будет заключено первым, станет данью многовековой дружбе двух стран и их историческим связям, после же планируется заключение других подобных соглашений.

До этого Британия подготовила список из 8 тыс. товаров из США, которые могут обложить пошлинами в ответ на действия Вашингтона.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее советник Трампа назвал КНР «вампиром», а Британию — «уступчивым слугой».