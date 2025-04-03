Британия подготовила список товаров из США, которые могут обложить пошлинами

Правительство Великобритании распространило список из более чем 8,3 тыс. товаров из США, которые могут быть обложены пошлинами. Об этом сообщили на сайте Министерства по делам бизнеса Британии.

Список из 400 страниц содержит очень широкую номенклатуру товаров, включающую лошадей, коров, свиней, индеек, овец, куриц и мясные продукты из них, рыбу и морепродукты. Помимо пищевых продуктов и скота, пошлины могут вводиться на удобрения, косметику, краски, все типы автомобилей, запчасти к ним, а также бытовую технику.

Отмечается, что список является примерным и часть товаров может не попасть в финальный перечень товаров, на которые будут установлены пошлины.

Данная инициатива может быть принята в качестве ответной меры на действия США.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Вашингтон будет выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько США заработают на новых пошлинах.