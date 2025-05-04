В США рассказали, у кого будет сосать кровь «китайский вампир»

Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро обвинил Великобританию в служении Пекину, а Китай сравнил с вампиром. Об этом он заявил в интервью газете The Daily Telegraph (DT).

«Если китайский вампир не может сосать американскую кровь, он будет сосать британскую и европейскую кровь», — заявил собеседник издания.

Наварро таким эпитетом описал риски поступления в большом объеме дешевых китайских товаров на рынки Великобритании и Европейского союза в случае, если США перестанет закупать их. Советник американского лидера назвал текущие события очень опасным временем для мировых экономик с точки зрения зависимости от Китая.

Также советник Трампа заявил, что, по его мнению, Великобритания была слишком «уступчивым слугой Коммунистической партии Китая». В качестве аргументов своих слов Наварро привел некие «подарки с условиями», которые Пекин раздает в рамках распространения своей мягкой силы.

19 апреля глава британского Минфина Рэйчел Ривз заявила, что Китай является второй по величине экономикой мира, и отказ от взаимодействия с Пекином является провальной политикой. Также она отметила, что Великобритания не собирается сокращать сотрудничество с Китаем, несмотря на желание властей США.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal писала, что США намерены предложить странам-партнерам сократить экономическое и торговое сотрудничество с Китаем в обмен на снижение американских пошлин.

Ранее Медведев назвал промашкой тарифы Трампа против Китая.