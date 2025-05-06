В Кремле высказались об ажиотаже вокруг кефира, который пьет Путин

Песков: не кефир вызывает ажиотаж, это консолидация общества вокруг Путина

Не кефир вызывает ажиотаж среди россиян, это проявление консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос о том, почему россияне начали скупать кефир именно той марки, которую выбирает глава государства.

«Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Это, наверное, консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента. Это популярность президента нашей страны и это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства», — заявил Песков.

До этого стало известно, что рязанский завод «Вакинское агро», кефир производства которого пьет президент, подготовился к увеличению спроса на продукцию. По словам исполнительного директора компании Сергея Каряева, предприятие не имеет отдельной линии поставок в Кремль, и вся его продукция изготавливается на общем оборудовании.

5 мая россияне смели с полок в магазинах кефир, которым Путин угощал журналистов во время съемок документального фильма о себе.

Ранее Путин назвал минусы своей работы.