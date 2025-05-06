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Рязанский завод приготовился к росту спроса на кефир после фильма о Путине

Завод «Вакинское агро», чей кефир пьет Путин, подготовился к увеличению спроса
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Рязанский завод «Вакинское агро», кефир производства которого пьет президент России Владимир Путин, подготовился к увеличению спроса на продукцию. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполнительный директор компании Сергей Каряев.

Кадры, на которых глава государства достает из холодильника кефир, произведенный «Вакинским агро», вошли в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

По словам директора, предприятие не имеет отдельной линии поставок в Кремль, и вся его продукция изготавливается на общем оборудовании.

«У нас просто вкусное молоко», — заявил Каряев.

Представитель завода добавил, что высокое качество продукции сохраняется за счет улучшенного доения. Кроме того, корма для животных изготавливаются предприятием. Помимо этого, на заводе есть собственная лаборатория, следящая за качеством молока, однако государственные экспертизы также проводятся.

До этого стало известно, что россияне всего за сутки смели с полок в магазинах кефир, которым Путин угощал журналистов во время съемок документального фильма о себе.

Ранее Путин назвал минусы своей работы.

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