Трампа призвали снять пошлины с обувной отрасли

Adidas, Nike и Crocs потребовали от Трампа снять пошлины для обувной отрасли

Обувные компании США потребовали от президента США Дональда Трампа снятия торговых пошлин для отрасли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо представителей крупнейших брендов по производству обуви в США к политику.

«Многие компании, производящие доступную обувь для трудолюбивых семей с низким и средним доходом, не могут выдержать столь высоких тарифных ставок, а также не могут переложить эти издержки», — подчеркивается в документе.

Среди отправителей открытого письма — компании Adidas, Nike и Crocs. Представители компаний назвали пошлины Трампа фактором, лишающим население права на доступную обувь.

До этого руководители портов в США призвали сенат страны отменить пошлины из-за угрозы массовых увольнений.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.