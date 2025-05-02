Американские порты требуют отменить пошлины Трампа из-за угрозы массовых увольнений

Руководители крупных портов США призвали сенат отменить пошлины, введенные администрацией президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам гендиректора порта Лонг-Бич Марио Кордеро, введение пошлин на импорт спровоцирует резкое падение объемов судоходства, а также угрозу масштабных увольнений.

«Эта деятельность напрямую поддерживает 2,7 млн рабочих мест по всей стране. Это эффект, который будет ощущаться далеко за пределами доков», – заявил он.

Кордеро подчеркнул, что сохранение пошлин может привести к сокращению поставок из Азии на 40% к концу мая.

В свою очередь, исполнительный директор порта в Лос-Анджелесе Джин Серока заявил, что объемы привезенных грузов уже уменьшаются. По его мнению, через две недели количество поставок сократится на 35%, потому что практически весь импорт из Китая для крупных ритейлеров и производителей уже прекратился.

Ранее торговая палата США призвала Трампа отменить пошлины на импорт.