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Украина согласовала с США новое соглашение по полезным ископаемым

Депутат Железняк: кабмин Украины согласовал с США новое соглашение по ресурсам
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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правительство Украины согласовало с США дополнительное соглашение к сделке по ресурсам, где выписываются все конкретные и самые важные детали. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает «Страна.ua».

Отмечается, что это второе соглашение по существу и форме. Однако пока правительство не представило его депутатам.

«И потому выходит, без него депутаты будут голосовать за ратификацию того, что не видели. Или, точнее, что увидят впоследствии», — написал Железняк в соцсети.

По его словам, в опубликованном правительством соглашении, которое сейчас предлагается ратифицировать Раде, отсутствуют все важнейшие детали сделки.

Парламентарий отметил, что главным документом в рамках сделки с США станет Договор об ограниченном партнерстве. Речь идет о десятках страниц, где уточняется, как реально работает механизм, кто какие права имеет, где зарегистрирован фонд, куда уходят деньги и т.д.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США усомнились, что сделка по ресурсам с Украиной принесет «реальную выгоду».

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