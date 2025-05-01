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Глава Минфина США описал тактику Трампа по переговорам

Бессент описал тактику Трампа по переговорам в создании неопределенности
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр финансов Соединенных Штатов Скот Бессент охарактеризовал тактику президента США Дональда Трампа по переговорам. Его слова приводит Reuters.

По его словам, тактика Трампа заключается в создании «стратегической неопределенности».

Бессент отметил, что сделка по украинским редкоземельным ископаемым усилит позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в диалоге с Россией. По его мнению, данное соглашение продемонстрирует российскому руководству полное единство целей США и Украины. Кроме того, глава американского Минфина добавил, что встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане сыграла большую роль в заключении сделки по полезным ископаемым.

Вашингтон и Киев ранее подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предрекли скорое разочарование США от ресурсной сделки с Украиной.

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