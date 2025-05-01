В США раскрыли, что стало решающим в сделке по недрам

Бессент: встреча Трампа и Зеленского в Ватикане повлияла на сделку по недрам

Yulia Svyrydenko via Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Reuters

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане сыграла большую роль в заключении сделки по полезным ископаемым. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет FOX Business Network.

«На встрече в Ватикане Трамп сказал Зеленскому, что Россия больше и сильнее Украины, поэтому тому следует одобрить сделку», — рассказал Бессент.

Также он отметил, что партнерство Киева и Вашингтона ускорит экономику Украины.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Договор предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. Согласно соглашению, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы будут направлены на восстановление страны.

Кроме того, эта сделка освободила Украину от долговых обязательств за военную помощь, которую ранее оказали США. Подписание этого соглашения состоялось спустя несколько месяцев непростых переговоров, инициированных Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что сделка по недрам между США и Украиной касается более 50 ископаемых.