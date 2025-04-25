ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ 25 апреля четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление продолжает уменьшаться, хотя и остается высоким. А увеличение внутреннего спроса до сих пор заметно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5–21,5% годовых в 2025 году и 13,0–14,0% годовых в 2026 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — отметил ЦБ.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Решение регулятора совпало с прогнозом финансового рынка. Сохранение ключевой ставки неизменной «Газете.Ru» спрогнозировали экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и пять экономистов. Дубинин пояснил, что в настоящее время нет отчетливого тренда на снижение инфляции, хотя оптимистичные заявления делаются и на уровне председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Дубинин пояснил, что, по словам председателя, видно замедление темпов роста цен, но этого по итогам первого квартала недостаточно, чтобы делать выводы.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сказал, что, несмотря на благоприятные признаки и предпосылки — замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, уменьшение напряженности на рынке труда, укрепление рубля и охлаждение кредитования, годовые темпы роста цен все еще высоки, а внешнерыночные условия существенно ухудшились из-за торговой войны, плюс на геополитическом треке по-прежнему преобладает неопределенность.

Ранее аналитик рассказал, когда ЦБ может начать снижать ключевую ставку.