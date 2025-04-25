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В ЦБ РФ оценили вероятность повышения ключевой ставки

Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки снизилась
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Банк России

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ снизилась по сравнению с мартовским заседанием. Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если вы посмотрите на наш прогноз по ключевой ставке в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась», — сказала она.

25 апреля Центробанк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов также ранее отмечал, что период высокой ключевой ставки в России можно сравнить с приемом экспериментального антибиотика — если прервать прием раньше времени, начнется рецидив.

До этого руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард говорил, что Банк России может начать снижать ключевую ставку не раньше июля. Показателя в 21% достаточно для постепенного достижения уровня инфляции в 4%, однако для этого требуется время.

Ранее финансист оценил риск дефолта в России.

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