В ВТБ сравнили высокую ключевую ставку с приемом экспериментального антибиотика

Период высокой ключевой ставки в России можно сравнить с приемом экспериментального антибиотика — если прервать прием раньше времени, начнется рецидив. Об этом заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.

«Наш период повышенной ставки — это своего рода обязательный период приема антибиотика», — сказал он.

Зампред ВТБ добавил, что в случае с РФ подобный «антибиотик» является экспериментальным, поскольку с 2022 года мировая экономика не сталкивалась с такой кризисной ситуацией, в которой находится Россия.

До этого руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард говорил, что Банк России может начать снижать ключевую ставку не раньше июля. Показателя в 21% достаточно для постепенного достижения уровня инфляции в 4%, однако для этого требуется время.

Мейнхард напомнил, что в конце апреля исполнится полгода с момента последнего изменения регулятором ключевой ставки.

Ранее финансист оценил риск дефолта в России.