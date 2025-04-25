Центробанк раскрыл, на сколько вырастут цены в 2025 году

Набиуллина предупредила о росте цен на 7–8% в 2025 году

В этом году рост цен в России составит 7-8%. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Цены вырастут на 7-8%», — сказала она.

В 2026 году, добавила Набиуллина, рост цен ожидается в 4%. Затем, по ее словам, инфляция должна стабилизироваться на целевом уровне.

Глава ЦБ России также указала на замедление подорожания непродовольственных товаров до уровня ниже 2%, но в то же время цены на продукты питания растут на 10% ежегодно.

Также Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка является проверенным в разных условиях, весьма эффективным лекарством.

25 апреля Центробанк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов также ранее отмечал, что период высокой ключевой ставки в России можно сравнить с приемом экспериментального антибиотика — если прервать прием раньше времени, начнется рецидив.

Ранее финансист оценил риск дефолта в России.