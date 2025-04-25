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Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством

Набиуллина назвала высокую ключевую ставку эффективным лекарством для экономики
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Артем Кудрявцев/РИА «Новости»

Высокая ключевая ставка — это проверенное в разных условиях, весьма эффективное лекарство. Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Высокая ключевая ставка помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться. Но назначенный курс нужно довести до конца во избежание рецидивов», — сказала глава ЦБ РФ.

25 апреля Центробанк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов также ранее отмечал, что период высокой ключевой ставки в России можно сравнить с приемом экспериментального антибиотика — если прервать прием раньше времени, начнется рецидив.

До этого руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард говорил, что Банк России может начать снижать ключевую ставку не раньше июля. Показателя в 21% достаточно для постепенного достижения уровня инфляции в 4%, однако для этого требуется время.

Ранее финансист оценил риск дефолта в России.

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